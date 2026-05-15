< sekcia Slovensko
Rezort diplomacie varuje pred obmedzeniami v Budapešti pre futbal
Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb a rešpektovať pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje pred obmedzeniami v súvislosti s finálovým zápasom Ligy majstrov na štadióne Ferenca Puskása v Budapešti, ktorý sa má uskutočniť 30. mája. Upozorňuje, že vzhľadom na očakávaný príchod desiatok tisíc fanúšikov z celej Európy môže dôjsť k zvýšenej koncentrácii osôb a lokálnym obmedzeniam v doprave. Rezort o tom informoval na webe.
Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb a rešpektovať pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek. „Počítajte so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami,“ doplnilo MZVEZ.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.
Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb a rešpektovať pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek. „Počítajte so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami,“ doplnilo MZVEZ.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.