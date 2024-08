Chystáte sa do Chorvátska? Pozor na požiare, varuje ministerstvo

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na zvýšené riziko požiarov v Chorvátsku. Aktuálne podľa neho záchranné zložky bojujú s požiarmi v priľahlej oblasti Makarskej. Rezort preto vyzýva na obozretnosť.



"Aktuálne chorvátske záchranárske zložky (hasiči, polícia, civilná ochrana, záchranné zdravotnícke služby) bojujú s požiarmi v priľahlej oblasti Makarskej (Skradin, Smoković, Gornji Tučepi v oblasti Čovići) a situácia na mieste je stále zložitá," uviedlo ministerstvo na webe.



Dodalo, že oheň prenikol aj do prírodného parku Biokovo a zachvátil neďaleký ranč v Gornji Tučepi. "Ozývali sa silné detonácie (pravdepodobne výbuchy mín z obdobia vojny)," priblížil rezort. Vo vybraných miestach bola nariadená čiastočná evakuácia.



V tejto súvislosti MZVEZ odporúča byť obozretní, nezdržiavať sa v postihnutých oblastiach, prípadne ak je to možné, vyhnúť sa cestovaniu do požiarom postihnutých oblastí. "Slovenským občanom nachádzajúcim v postihnutých oblastiach odporúčame riadiť sa pokynmi miestnych úradov a bezpečnostných zložiek," doplnilo ministerstvo.