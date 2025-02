Rezort diplomacie vníma text OSN k výročiu vojny za kompromisný návrh

Bratislava 25. februára (TASR) - Veľvyslanec pri Stálej misii SR pri OSN v New Yorku hlasoval za návrh rezolúcie k tretiemu výročiu vojny na Ukrajine na základe pokynu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Rezort diplomacie vníma text ako možný kompromisný návrh, aby sa zdôraznilo dodržiavanie medzinárodného práva a nenarúšanie hraníc a územnej celistvosti. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



MZVEZ pripomenulo, že na texte rezolúcie sa zhodlo 93 európskych a ďalších krajín. Ide podľa MZVEZ o možný kompromisný návrh, aby sa pri treťom výročí ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny zdôraznilo dodržiavanie medzinárodného práva, nenarúšanie hraníc a územnej celistvosti, ktoré sú pre SR zásadnými.



"Náš postoj je absolútne principiálny tak, ako je to aj v prípade neuznania Kosova zo strany Slovenskej republiky, pretože to pokladáme za porušenie medzinárodného práva a narušenie teritoriálnej integrity Srbska," vyhlásil minister zahraničných vecí.



Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu predloženú Kyjevom a európskymi štátmi v pondelok (24. 2.). Za dokument potvrdzujúci "zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Ukrajiny" hlasovala väčšina štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Proti bolo Maďarsko, ale aj Izrael a Spojené štáty.



Koaličná SNS v reakcii vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby preveril okolnosti hlasovania na pôde OSN. SNS je "principiálne" proti tomuto hlasovaniu. Národniari vyhlásili, že ak vláda niečo deklaruje, je nepredstaviteľné, aby slovenskí zástupcovia na pôde medzinárodných inštitúcií hlasovali v rozpore s vládnou politikou.