< sekcia Slovensko
Rezort diplomacie: Vydávanie turistických víz Rusom nebolo pozastavené
Denník The Moscow Times priniesol informáciu, na základe ktorej Slovensko údajne oznámilo pozastavenie vydávania takmer všetkých typov schengenských víz ruským občanom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Moskva 7. júla (TASR) - Vydávanie turistických víz občanom Ruskej federácie nebolo pozastavené, reagovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na medializované informácie. V stanovisku komunikačného odboru ministerstva, ktoré má TASR k dispozícii, sa konštatuje, že v súvislosti s kapacitnými možnosťami slovenského veľvyslanectva v Moskve a aktuálnymi prioritami počas letných mesiacov došlo k úprave prideľovania termínov na podanie žiadostí o víza.
Prednostne sa prideľujú termíny vybraným kategóriám žiadateľov, napríklad študentom nastupujúcim na štúdium v septembri tohto roku alebo športovcom zúčastňujúcim sa na športových podujatiach. V tejto súvislosti sme požiadali externé vízové centrá, ktoré uvedené informácie o pozastavení zverejnili, aby ich uviedli na správnu mieru, píše sa vo vyhlásení ministerstva.
Denník The Moscow Times priniesol v utorok informáciu Asociácie cestovných kancelárií Ruskej federácie (ATOR), na základe ktorej Slovensko údajne oznámilo pozastavenie vydávania takmer všetkých typov schengenských víz ruským občanom. Podľa denníka Slovensko schválilo vlani 1149 víz pre ruských občanov (z toho 46 percent viacnásobných), zatiaľ čo Taliansko viac ako 161.000, Francúzsko vyše 156.000 a Grécko 59.000.
Denník v tejto súvislosti napísal, že vízové požiadavky pre Rusov už sprísnili štyri krajiny Európskej únie, pričom poznamenal, že tieto opatrenia sa prijímajú uprostred celoeurópskej diskusie o zavedení zákazu vstupu ruských turistov do schengenského priestoru. Európskej komisii 4. júna zaslalo 11 krajín spoločný list s návrhom obmedziť im vstup do schengenu, dodal The Moscow Times.
Prednostne sa prideľujú termíny vybraným kategóriám žiadateľov, napríklad študentom nastupujúcim na štúdium v septembri tohto roku alebo športovcom zúčastňujúcim sa na športových podujatiach. V tejto súvislosti sme požiadali externé vízové centrá, ktoré uvedené informácie o pozastavení zverejnili, aby ich uviedli na správnu mieru, píše sa vo vyhlásení ministerstva.
Denník The Moscow Times priniesol v utorok informáciu Asociácie cestovných kancelárií Ruskej federácie (ATOR), na základe ktorej Slovensko údajne oznámilo pozastavenie vydávania takmer všetkých typov schengenských víz ruským občanom. Podľa denníka Slovensko schválilo vlani 1149 víz pre ruských občanov (z toho 46 percent viacnásobných), zatiaľ čo Taliansko viac ako 161.000, Francúzsko vyše 156.000 a Grécko 59.000.
Denník v tejto súvislosti napísal, že vízové požiadavky pre Rusov už sprísnili štyri krajiny Európskej únie, pričom poznamenal, že tieto opatrenia sa prijímajú uprostred celoeurópskej diskusie o zavedení zákazu vstupu ruských turistov do schengenského priestoru. Európskej komisii 4. júna zaslalo 11 krajín spoločný list s návrhom obmedziť im vstup do schengenu, dodal The Moscow Times.