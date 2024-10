Rezort: Do aktívnych záloh sa tento rok prihlásilo 60 vojakov v zálohe

Bratislava 20. októbra (TASR) - Do aktívnych záloh sa tento rok v určenom termíne prihlásilo 60 vojakov v zálohe. Aktuálne prebieha posudzovanie splnenia kritérií uchádzačmi. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Pre porovnanie, pre rok 2024 sa uchádzalo o zaradenie do aktívnych záloh 31 mužov a jedna žena. Zaradených bolo spolu 19 uchádzačov," uviedol rezort s tým, že aktuálne štatistiky budú k dispozícii až po posúdení žiadostí z tohto roka.



Návrh termínu výcviku aktívnych záloh v roku 2025 je momentálne podľa ministerstva v pripomienkovom konaní. Následne bude predložený ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD).



Rezort zdôraznil, že aktívne zálohy zatiaľ na plnenie úloh ozbrojených síl neboli povolané. "Výcvik aktívnych záloh prebieha od roku 2017, odkedy pravidelné cvičenia absolvovalo vyše 200 vojakov v zálohe. Každý rok niekoľko vojakov ukončí dohodu z rôznych dôvodov a pribúdajú noví vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh. Motivačný príspevok dostal každý z nich za každý rok zaradenia do aktívnych záloh a pri splnení podmienky absolvovania minimálne 75 percent z dĺžky predpísaného cvičenia," uviedol rezort. Príspevok vypláca zo svojho rozpočtu ministerstvo obrany.