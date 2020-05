Rezort dopravy chystá letnú dovolenkovú kampaň a systém opatrení

Bratislava 31. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje letnú dovolenkovú kampaň i systém opatrení na podporu domáceho cestovného ruchu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy. Tieto opatrenia by mali byť predstavené v krátkom čase.



Rezort dopravy zároveň v súvislosti s nadchádzajúcou letnou dovolenkovou sezónou poznamenal, že otváranie hraníc a posúdenie celkovej epidemiologickej situácie na území SR a v rámci Európskej únie (EÚ) nie je v kompetencii ministerstva. "Na otvorení hraníc obojsmerne aktívne spolupracujeme s rezortmi zahraničia a vnútra a ďalšími dotknutými organizáciami. Konečné rozhodnutia sú však na ústrednom krízovom štábe," ozrejmil rezort dopravy.



Prehľad do opatrení v jednotlivých štátoch by mala vniesť aj tzv. mapa zdravia. Interaktívna mapa by mala zobrazovať v reálnom čase, aké opatrenia proti ochoreniu COVID-19 platia v jednotlivých krajinách. Mala tak byť základnou pomôckou pre turistov v aktuálnej sezóne. "Ide o iniciatívu na úrovni všetkých členských štátov EÚ, kde je potrebné zozbierať potrebné informácie. Na obsah a systém práce s mapkou čakáme," priblížilo MDV.