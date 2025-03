Rezort dopravy intenzívne pracuje na projekte dvoch úsekov R2

Rimavská Sobota 21. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR intenzívne pracuje na projekte výstavby dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2 na Gemeri, ktoré vláda SR zaradila medzi 16 projektov strategických investícií. Pre TASR to v reakcii na štvrtkové vyhlásenia strany Progresívne Slovensko uviedla hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.



"MD SR pokračuje v príprave infraštruktúrnych projektov v zmysle Harmonogramu priorít a na základe dostupných finančných zdrojov. Spomínané úseky patria medzi strategické investície, preto na nich intenzívne pracujeme," skonštatovala v tejto súvislosti hovorkyňa.



Expert PS v oblasti dopravy Martin Pekár vo štvrtok počas pracovného výjazdu poslaneckého klubu PS v tomto regióne označil cestnú infraštruktúru za zanedbanú. Strana poukázala na chýbajúcu rýchlostnú komunikáciu a jej dôležitosť aj v súvislosti so štátnym priemyselným parkom, ktorého výstavba sa blíži k záveru a v ktorom má vzniknúť 450 pracovných miest.



Dva úseky rýchlostnej cesty R2 vláda síce zaradila medzi 16 projektov strategických investícií, no Pekár je podľa vlastných slov, rovnako ako mnohí obyvatelia Gemera, výrazne skeptický. Poznamenal, že samotný minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) priznal, že na všetkých 16 projektov strategických investícií nemá dostatok financií.