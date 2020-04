Rezort dopravy: Kampaň Do práce na bicykli sa presúva na september

Bratislava 18. apríla (TASR) - Tradičnú májovú kampaň Do práce na bicykli presúva Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR z dôvodu pretrvávajúcich opatrení na zabránenie rozšírenia pandémie nového koronavírusu na september 2020. TASR o tom informovali predstavitelia rezortu.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vidí v nevyhnutnej zmene i určitý pozitívny symbol. "Už niekoľko rokov sa vo viacerých európskych mestách koná práve počas septembra podujatie Európsky týždeň mobility," pripomenul. Zároveň ocenil zvyšujúci sa záujem občanov i samospráv o rozvoj cyklistickej dopravy a zníženie enormného množstva áut na slovenských cestách.



Po dohode s organizačným a technickým garantom kampane, Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica, je registrácia samospráv predĺžená do 18. augusta 2020 s následným prihlasovaním jednotlivých 2 až 4-členných tímov do 7. septembra 2020. "Samotná kampaň bude v termíne od 1. do 30. septembra 2020. Bližšie podrobnosti sú uvedené na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu," doplnil hovorca MDV Ivan Rudolf.