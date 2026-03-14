< sekcia Slovensko
Rezort dopravy:Národný plán obnovy budov má podporiť aj dekarbonizáciu
Zámerom je zintenzívniť obnovu a podporiť dekarbonizáciu budov, pričom zohľadňuje reálne možnosti obnovy v jednotlivých kategóriách budov.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR na príprave národného plánu obnovy budov intenzívne pracuje. Zameriava sa najmä na nastavenie minimálnych noriem energetickej hospodárnosti pre nebytové budovy a určenie národnej trajektórie postupnej obnovy bytového fondu. Ako MD uviedlo pre TASR, zámerom je zintenzívniť obnovu a podporiť dekarbonizáciu budov, pričom zohľadňuje reálne možnosti obnovy v jednotlivých kategóriách budov.
„Výzvou je najmä stanovenie národnej trajektórie postupnej obnovy bytových budov a nastavenie vhodných opatrení vzhľadom na vysoký podiel súkromného vlastníctva, rozdielnu mieru už uskutočnenej obnovy (rodinné verzus bytové domy), vekovú štruktúru vlastníkov a ďalšie socioekonomické faktory,“ priblížil odbor komunikácie MD.
Ministerstvo tak reagovalo na rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorá vyzvala 19 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska, aby bez ďalšieho odkladu predložili svoje návrhy národných plánov obnovy budov podľa smernice o energetickej hospodárnosti budov z roku 2024. V určenom termíne do 31. decembra 2025 ich totiž nepredložili. Národné plány obnovy budov sú pre členské štáty nevyhnutné a strategické na transformáciu budov na vysoko výkonné, energeticky úsporné a dekarbonizované aktíva do roku 2050.
„Národný plán obnovy budov bude zameraný v nebytových budovách najmä na verejné budovy a v segmente bytových budov sa zameriame na podporu obnovy rodinných domov. Zatiaľ nemáme dokončené potrebné analýzy na stanovenie investičnej potreby,“ odpovedalo MD.
Na financovanie obnovy aj s ohľadom na vlastnícku štruktúru predpokladá všetky dostupné formy a možné zdroje financovania zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, komerčných zdrojov, ako aj vlastných zdrojov vlastníkov.
„Národný plán obnovy budov bude pripravovaný pravidelne v päťročných intervaloch,“ dodalo MD. Predpokladaný termín predloženia národného plánu obnovy budov na výzvu EK zatiaľ neuviedlo.
