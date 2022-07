Rezort dopravy: ŽSR nebudú predávať pozemky pri Štrbskom plese

Bratislava/Štrba 1. júla (TASR) - Rezort dopravy ubezpečuje verejnosť, že na pozemku pri Štrbskom plese, na ktorého predaj upozornil denník Sme, sa nič stavať nebude. "Nie je to ani možné. O tejto téme sme už komunikovali aj s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR a pozemok nebude predmetom spomínaného predaja," uviedla pre TASR v reakcii na medializované informácie Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú podľa nej pokračovať s predajom prebytočného majetku, avšak nie na Štrbskom plese. Odpredaj vyplýva aj z návrhu Útvaru hodnoty za peniaze, aby železnice aj týmto spôsobom získali financie na svoje fungovanie.



Envirorezort tvrdí, že ŽSR ich o odpredaji pozemkov neinformovali. Pozemky v blízkosti Štrbského plesa sa podľa MŽP nachádzajú v treťom až piatom stupni ochrany. "Vzhľadom na to, že ŽSR sú zriadené štátom, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nemôžu odpredávať pozemky, ktoré sa nachádzajú v treťom, štvrtom a piatom stupni ochrany," vysvetlil rezort.



Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová pre TASR uviedla, že predmetné pozemky boli klasifikované ako trvalo nepotrebný majetok, a preto železnice rozhodli o ich predaji. "ŽSR sú zo zákona v tomto prípade povinné realizovať odpredaj majetku ponukovým konaním formou elektronickej aukcie, do ktorej sa môže zapojiť akýkoľvek subjekt spĺňajúci podmienky tohto konania," zdôvodnila hovorkyňa formu predaja.



Dodala, že malo ísť o predaj troch parciel v katastrálnom území obce Štrba s celkovou výmerou viac ako 2100 štvorcových metrov, vyvolávacia cena v ponukovom konaní bez DPH je 3,79 milióna eur. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v tesnej blízkosti hladiny Štrbského plesa, sú situované medzi hotelovým komplexom a úrovňou nábrežia. "Slúžia ako komunikácia vyhliadkovej trasy pre peších turistov okolo jazera vrátane prístupu k prístavu vodných bicyklov a člnkov. Na časti pozemkov sú umiestnené spevnené plochy a okrasná zeleň," objasnila Feik Achbergerová s tým, že pozemky sú v užívaní na základe platných nájomných zmlúv. Informácia o ponukovom konaní je zatiaľ stále zverejnená na webovom sídle ŽSR, ale aj na realitných portáloch.