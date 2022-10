Rezort: DRG systém by mohol byť plne funkčný od januára 2024

Bratislava 27. októbra (TASR) - Nový platobný mechanizmus pre nemocnice, tzv. DRG systém, by mohol byť na Slovensku plne funkčný od 1. januára 2024. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytli z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort ubezpečil, že sa snaží zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali pokryté všetky náklady súvisiace s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. "Preto pokračujeme v implementácii systému DRG. Zbierame relevantné dáta od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré neboli jednotné," uviedlo ministerstvo.



Jeho prioritou je dopracovať a nastaviť metodiku kontroly medicínskych a ekonomických dát, samotné očistenie dát a výpočet relatívnych váh, "ktoré sú základnou podmienkou spravodlivého DRG systému," doplnilo MZ.



Klasifikačný systém DRG je mechanizmus slúžiaci na výpočet finančnej náročnosti liečby pacienta. Umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík, teda výška úhrady je závislá od diagnózy pacienta.



"Systém umožňuje okamžitý prehľad nákladov toho ktorého zariadenia na starostlivosť o pacienta, zistenie, kde sa prípadne plytvá, kde sú rezervy, ale aj okamžité prijatie potrebných opatrení. DRG systém pomôže v nastolení väčšej spravodlivosti a efektivity vo financovaní zdravotníctva a v identifikácii prípadných pochybení. Ministerstvo zdravotníctva tak od minulého roka intenzívne pracuje na tom, aby bol vrátane slovenských relatívnych váh plne funkčný od 1. januára 2024," uviedli pre TASR z ministerstva.



"V stredu (26. 10.) zasadal riadiaci výbor pre DRG na ministerstve zdravotníctva, ktorého členom je aj Asociácia nemocníc Slovenska. Môžem povedať, že po niekoľkých rokoch dochádza posledné štyri mesiace k zlepšeniu dynamiky celkového procesu," uviedol prezident asociácie Marián Petko s tým, že po rokoch začína byť vo veci opäť optimista.



Podľa jeho slov na zasadnutí výbor schválil niekoľko vecí, ktoré pomôžu, aby systém DRG v roku 2024 naplno fungoval. "Prvýkrát boli schválené a od roku 2023 budú platné relatívne váhy. Sú to dôležité faktory, ktoré budú definovať, ktoré nemocnice operujú, neoperujú, ktoré operujú komplikovaných, nekomplikovaných pacientov," dodal Petko. Verí, že rok 2023 bude rokom zlepšenia zbierania dát a v roku 2024 bude systém DRG plne úhradový.



DRG (Diagnosis Related Group) je cenotvorba, ktorá sa používa vo všetkých krajinách Európskej únie okrem Slovenska. Na potrebu jeho čo najrýchlejšieho zavedenia poukázal aktuálne aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.