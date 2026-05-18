Rezort eviduje približne 30.700 podaných prihlášok na materské školy
Prihlášku na predprimárne vzdelávanie možno podať do 31. mája.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR eviduje k pondelku približne 30.700 podaných prihlášok na materské školy (MŠ). Z toho vyše 25.000 prihlášok podali zákonní zástupcovia elektronicky a takmer 5700 papierovo. Pre TASR to priblížili z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
Prihlášku na predprimárne vzdelávanie možno podať do 31. mája. Rezort tento rok spustil nový elektronický systém ePrihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu, k dispozícii je call centrum, e-mailová podpora aj chatbot Edo.
MŠ štandardne prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Prednostne však prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia päť rokov, pretože pre ne je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak to však kapacita školy umožňuje, môžu prijať aj deti mladšie ako tri roky (od dvoch rokov).
