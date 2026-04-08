Rezort eviduje viac ako 33.000 podaných prihlášok na základné školy
Z rezortu zároveň potvrdili, že ministerstvo neeviduje žiadne kritické ani závažné chyby systému.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR eviduje viac ako 33.000 podaných prihlášok na základné školy cez systém ePrihlášky. Ďalších takmer 1400 prihlášok je vo fáze rozpracovanosti. Pre TASR to uviedli z rezortu komunikácie a marketingu rezortu.
„Prihlášky boli podané na viac ako 43.000 škôl,“ priblížili s tým, že jedna prihláška môže obsahovať aj viacero škôl. Prihlášky do prvého ročníka základných škôl možno podávať elektronicky cez jednotný systém ePrihlášky do konca apríla.
Z rezortu zároveň potvrdili, že ministerstvo neeviduje žiadne kritické ani závažné chyby systému. „Nemá hlásené problémy ani zo strany škôl, ani zo strany rodičov,“ doplnili.
„Prihlášky boli podané na viac ako 43.000 škôl,“ priblížili s tým, že jedna prihláška môže obsahovať aj viacero škôl. Prihlášky do prvého ročníka základných škôl možno podávať elektronicky cez jednotný systém ePrihlášky do konca apríla.
Z rezortu zároveň potvrdili, že ministerstvo neeviduje žiadne kritické ani závažné chyby systému. „Nemá hlásené problémy ani zo strany škôl, ani zo strany rodičov,“ doplnili.