Streda 8. apríl 2026
Rezort eviduje viac ako 33.000 podaných prihlášok na základné školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Z rezortu zároveň potvrdili, že ministerstvo neeviduje žiadne kritické ani závažné chyby systému.

Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR eviduje viac ako 33.000 podaných prihlášok na základné školy cez systém ePrihlášky. Ďalších takmer 1400 prihlášok je vo fáze rozpracovanosti. Pre TASR to uviedli z rezortu komunikácie a marketingu rezortu.

„Prihlášky boli podané na viac ako 43.000 škôl,“ priblížili s tým, že jedna prihláška môže obsahovať aj viacero škôl. Prihlášky do prvého ročníka základných škôl možno podávať elektronicky cez jednotný systém ePrihlášky do konca apríla.

Z rezortu zároveň potvrdili, že ministerstvo neeviduje žiadne kritické ani závažné chyby systému. „Nemá hlásené problémy ani zo strany škôl, ani zo strany rodičov,“ doplnili.
Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

J. Hajko z KDH sa vzdáva poslaneckého mandátu