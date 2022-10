Rezort financií neplánuje upraviť návrh rozpočtu pre zdravotníctvo

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR neplánuje upraviť budúcoročný návrh rozpočtu pre zdravotníctvo. "Predmetný návrh rozpočtu bude po pondelkovom (10. 10.) schválení koaličnou radou v tomto znení predložený na rokovanie vlády," uviedli pre TASR z tlačového odboru MF. Návrh v utorok kritizoval rezort zdravotníctva aj mnohé zdravotnícke organizácie.



Rezort financií je prekvapený z reakcie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), ktorý v utorok na tlačovej konferencii deklaroval, že ak sa návrh nezmení, na vláde za takúto podobu rozpočtu nezahlasuje. MF poukazuje na to, že rozpočet na rok 2023 pre zdravotníctvo predstavuje oproti minulému roku nárast o 19,44 percenta, a tiež zvýšenie výdavkov zdravotníctva o viac ako tretinu.



"Navyše návrh rozpočtu obsahuje dodatočnú rezervu na negatívne vplyvy pandémie COVID-19 a výdavky v zdravotníctva v sume ďalších 400 miliónov eur. Z uvedených údajov je viac ako zrejmé, že zdravotníctvo je naďalej top prioritou vlády a dezinterpretácie o nedostatočnom rozpočte sa zakladajú na nie úplnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu verejnej správy," reagovalo ministerstvo.



Zároveň je presvedčené o tom, že oblasť zdravotníctva by mohla byť financovaná na vyššej úrovni, pokiaľ by neboli opakovane blokované návrhy MF SR na získanie dodatočných zdrojov. "Či už vo forme vyššieho zdanenia liehu, hazardu alebo regulovaného odvodu," spresnil rezort.



Upozorňuje tiež na riziko podfinancovania sektora v prípade, že by rozpočet nebol schválený a nastalo by rozpočtové provizórium. "Vo finančnom vyjadrení to predstavuje krátenie zdrojov v sume 340 miliónov eur. (...) Pri súčasných eskalujúcich krízach by sa tak plnili ciele ministerstva financií, ale znemožnilo by sa riadne financovanie zdravotníctva či energetických kompenzácií," vysvetlilo ministerstvo. Výzvy na neschválenie rozpočtu preto považuje za veľmi nezodpovedné a v konečnom dôsledku ohrozujúce zdravotnú starostlivosť či záujmy samotných pacientov.



Návrh budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo je pre ministerstvo zdravotníctva aj organizácie naprieč celým zdravotníctvom neakceptovateľný. Vyhlásil to Lengvarský po utorkovom okrúhlom stole so zástupcami zdravotníkov. Dúfa, že dôjde k takým úpravám, aby mohla byť zdravotná starostlivosť zabezpečená na patričnej úrovni.