Rezort financií si uvedomuje náročnú finančnú situáciu samospráv

Bratislava 8. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR si uvedomuje náročnú situáciu, v ktorej sa samosprávy nachádzajú. Pripravené je s nimi viesť odborné a konštruktívne rokovania aj naďalej. Rezort financií tak reagoval na štvrtkovú výzvu opozičného KDH, aby rezort našiel vhodný model, ako obciam a mestám zabezpečiť chýbajúcich 100 miliónov eur na ich bežný chod.



"MF SR si uvedomuje náročnú situáciu, v ktorej sa samosprávy nachádzajú a rovnako rezort financií oceňuje, že aj predstavitelia miest a obcí vnímajú zložitú situáciu štátu vo vzťahu k verejným financiám. MF SR oceňuje korektné vzťahy so zástupcami samospráv a tak, ako tomu bolo počas predchádzajúcich mesiacov, rezort je naďalej pripravený viesť odborné a konštruktívne rokovania," reagoval tlačový odbor rezortu.



Ministerstvo financií pripomenulo, že aj napriek aktuálnej potrebe konsolidácie verejných financií vyšlo samosprávam v ústrety pri ich návrhoch. "MF SR už koncom roka 2023 vyčlenilo sumu 60 miliónov eur, ktorej účelom bolo finančne podporiť hospodárenie samospráv. Zároveň bola schválená novela zákona, ktorá umožnila vyplatiť obciam jednorazovo a vopred celý zostatok DPPO v sume 157,7 mil. eur a pre VÚC v sume 67,6 mil. eur," uviedli z tlačového odboru rezortu financií.



Rezort tiež upozornil, že bola schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá do konca tohto roka umožňuje obciam používať zdroje svojich rezervných fondov aj na bežné výdavky. "V oblasti investícií je vláda pripravená pomôcť samospráve maximálne možným využitím disponibilných zdrojov EÚ a plánu obnovy a odolnosti," doplnilo MF SR.



KDH vo štvrtok upozornilo, že samosprávam chýba 100 miliónov eur na zabezpečenie chodu bežných činností a služieb pre občana. Dôvodom podľa opozičného hnutia je, že prognóza na tento rok počítala s vyšším výberom daní od fyzických osôb ako nakoniec bude. Pomôcť by podľa KDH mohol daňový mix, teda výber dane od fyzických osôb a časti aj od právnických osôb.