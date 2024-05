Rezort hľadá ďalšie možnosti navýšenia alokácie na budovanie ZŠ

Bratislava 27. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR hľadá ďalšie možnosti navýšenia alokácie na budovanie nových kapacít základných škôl (ZŠ). V rámci výzvy prijalo 37 relevantných žiadostí vo výške vyše 69 miliónov eur. Zapojiť sa do nej mohli žiadatelia z okresov s akútnym nedostatkom kapacít. Pre TASR to uviedli z rezortu. Reagovali tak na vyhlásenie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), podľa ktorého nedostatok miest v ZŠ v Bratislavskom kraji môže budúci rok skončiť kolapsom pre mestá aj obce.



"Najviac žiadostí bolo doručených z Trnavského samosprávneho kraja. Z Bratislavského samosprávneho kraja eviduje ministerstvo deväť projektov, z ktorých štyri zatiaľ nie je možné financovať z dôvodu nedostatočnej alokácie," priblížili. Projekty bolo podľa nich možné budovať v 33 okresoch Slovenska. "Ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a investícii SR vyhlásilo výzvu na modernizáciu a rozširovanie kapacít ZŠ, do ktorej žiadatelia môžu tiež prihlásiť svoje projekty," doplnilo.



Ministerstvo školstva podľa jeho slov vyhlásilo výzvu na budovanie nových kapacít ZŠ v auguste 2022 s alokáciou 34.905.180 eur. Následne ju po rokovaní s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou Úradu vlády SR navýšilo na 52.820.544 eur. "Na uspokojenie všetkých doručených žiadostí, ktoré podmienky splnili, alebo sú v posudzovaní, je potrebné navýšiť alokáciu ešte o 16.183.664,56 eur," objasnilo.



ZMOS apeluje na vládu a príslušné ministerstvá, aby urýchlene prijali opatrenia na riešenie situácie s nedostatkom miest v ZŠ. Zároveň deklaruje, že je pripravené s vládou spolupracovať.