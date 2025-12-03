< sekcia Slovensko
Rezort hospodárstva: Pokus o prienik do systémov bol odhalený včas
Bratislava 2. decembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v priebehu utorka identifikovalo podozrenie na kybernetický incident zameraný na rezortné informačné systémy. Pokus o prienik bol odhalený včas a pri incidente nedošlo k žiadnemu šifrovaniu údajov, informovalo ministerstvo v utorok večer na sociálnej sieti.
Deklarovalo, že ihneď po zistení podozrivých aktivít v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a vládnou jednotkou CSIRT prijali technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť systémy rezortu a zamedziť prípadnému ďalšiemu šíreniu incidentu, ako aj zachovať dôkazný materiál potrebný na objektívne vyšetrenie udalosti.
„Na vyšetrovaní incidentu spolupracujeme s internými aj externými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, vrátane spomínaných príslušných orgánov štátnej správy, ako je NBÚ a vládna jednotka CSIRT. V tejto súvislosti ubezpečujeme, že postupujeme v zmysle štandardných bezpečnostných procesov a bez vyvolávania paniky,“ konštatovalo MH. Avizovalo, že o ďalšom vývoji a výsledkoch vyšetrovania bude informovať prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov.
„Pre ukľudnenie verejnosti - všetky dáta k výpočtu adresnej energopomoci bežia v informačných systémoch, ktoré sú v správe Ministerstva vnútra SR. Mimo informačných systémov Ministerstva hospodárstva SR,“ dodal rezort.
O kybernetickom útoku na servery MH informoval v utorok večer na sociálnej sieti aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Deklaroval, že vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT v tejto súvislosti zasahuje na MH SR. Neuviedol bližšie informácie, aby neohrozil prebiehajúce vyšetrovanie.
