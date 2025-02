Grécko ochromí štrajk, budú zrušené lety a zastavená doprava

Bratislava 27. februára (TASR) - Všeobecná konfederácia zamestnancov Grécka vyhlásila na piatok (28. 2.) 24-hodinový štrajk. K štrajku sa pripoja zamestnanci námornej, autobusovej a železničnej dopravy, letoví dispečeri, taxislužby, Združenie lekárov nemocníc v Aténach a Pireu, zamestnanci lekární, rýchlej záchrannej služby a stredných škôl. Federácia obchodných združení vyzvala na zatvorenie obchodných prevádzok. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na to upozornilo na svojom webe.



"V súvislosti so štrajkom je potrebné počítať s rozsiahlymi obmedzeniami leteckej, lodnej, železničnej a autobusovej dopravy, ako aj taxislužieb v celom Grécku," upozornil rezort. Odporúča sledovať usmernenia gréckych dopravcov, leteckých a námorných spoločností, prípadne cestovných kancelárií, a podľa potreby upraviť svoj cestovný program.



Odborový zväz letových dispečerov informoval, že počas 24-hodinového prerušenia práce budú vybavované len určité typy letov vrátane lekárskych, pátracích a záchranných služieb, humanitárnej pomoci, vojenských letov a mimoriadnych udalostí. "Letecké spoločnosti Aegean a Olympic Air zrušili všetky pravidelné lety vnútroštátnej a medzinárodnej siete s výnimkou niekoľkých špecifických prípadov," priblížilo ministerstvo.



Aténska farmaceutická asociácia informovala o trojhodinovom prerušení prevádzky lekární v Aténach v čase od 11.00 do 14.00 h. Zamestnanci taxislužieb sa majú k štrajku pripojiť v čase od 10.00 do 13.00 h.



Rezort varuje, že v súvislosti so štrajkom sú na území celého Grécka očakávané demonštrácie. "Slovenským občanom, ktorí sa budú v čase demonštrácií nachádzať v blízkosti protestov odporúčame vyhnúť sa miestam, kde sa zhromažďuje viac ľudí," uviedol.



V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva SR v Aténach +30 69 3240 8028 alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.