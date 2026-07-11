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Rezort: Krízové centrum poskytne pomoc občanom na dovolenke
Centrum funguje nepretržite.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Medzinárodné operačné krízové centrum (MOKC) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR je pripravené poskytnúť informácie a pomoc slovenským občanom pri krízovej situácii na dovolenke v zahraničí. Počas minulého roka vybavilo centrum 7104 telefonátov. Tento rok to bude viac. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.
Centrum funguje nepretržite. „Aj pri dôkladnej príprave sa môžu počas dovolenky vyskytnúť krízové situácie, ktoré človek nedokáže ovplyvniť. Slovenskí občania sa však v takýchto prípadoch môžu spoľahnúť na sieť našich zastupiteľských úradov po celom svete a predovšetkým na prvú pomoc v podobe núdzovej linky Medzinárodného operačného krízového centra,“ poukázal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Pracovníci MOKC sú pripravení poskytnúť potrebné informácie a usmernenia pre vyriešenie situácie občanov na čísle +421 2 5978 5978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk.
Od začiatku tohto roka vybavili operátori centra takmer 10.000 telefonátov. Takmer všetky, viac ako 99 percent, dokázali vyriešiť sami bez potreby kontaktovania slovenského veľvyslanectva v danom regióne. Okrem telefonátov vybavili aj viac ako 4500 emailov. „Zásadný nárast podľa jeho slov ovplyvnila vojenská eskalácia na Blízkom východe, ktorá si začiatkom marca tohto roka vyžiadala logisticky náročný proces evakuácií občanov SR späť na Slovensko,“ poukázal generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igor Pokojný.
Centrum funguje nepretržite. „Aj pri dôkladnej príprave sa môžu počas dovolenky vyskytnúť krízové situácie, ktoré človek nedokáže ovplyvniť. Slovenskí občania sa však v takýchto prípadoch môžu spoľahnúť na sieť našich zastupiteľských úradov po celom svete a predovšetkým na prvú pomoc v podobe núdzovej linky Medzinárodného operačného krízového centra,“ poukázal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Pracovníci MOKC sú pripravení poskytnúť potrebné informácie a usmernenia pre vyriešenie situácie občanov na čísle +421 2 5978 5978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk.
Od začiatku tohto roka vybavili operátori centra takmer 10.000 telefonátov. Takmer všetky, viac ako 99 percent, dokázali vyriešiť sami bez potreby kontaktovania slovenského veľvyslanectva v danom regióne. Okrem telefonátov vybavili aj viac ako 4500 emailov. „Zásadný nárast podľa jeho slov ovplyvnila vojenská eskalácia na Blízkom východe, ktorá si začiatkom marca tohto roka vyžiadala logisticky náročný proces evakuácií občanov SR späť na Slovensko,“ poukázal generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igor Pokojný.