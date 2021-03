Rezort kultúry a ŠÚ cez kampaň vyzývajú na prihlásenie sa k národnosti

Bratislava 26. marca (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR spúšťa v spolupráci so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR kampaň, ktorá vyzýva obyvateľov Slovenska na prihlásenie sa k svojej národnosti. Od piatka môžu diváci vidieť kampaň na obrazovkách RTVS, od apríla sa bude vysielať aj dokument, ktorý nabáda obyvateľov, aby sa nebáli vyplniť otázku o národnosti. Kampaň spúšťajú v čase, keď sa sčítanie dostane do fázy asistovaného sčítania. MK hovorí, že je určené práve pre starších obyvateľov a marginalizované rómske komunity.



"Vyjadrenie národnosti pri sčítaní pomôže lepšie poznať národnostnú skladbu obyvateľstva a zároveň nám umožní vnímať rôznorodosť Slovenska. Preto som rada, že aj cez príbehy rôznych ľudí podporujeme informovanosť o sčítaní. V novej podpornej kampani pripravenej v spolupráci so štatistickým úradom sú ľudia, ktorí žijú svoju viacnásobnú etnickú identitu a vnímajú ju ako obohatenie," uviedla štátna tajomníčka MK Zuzana Kumanová.



Štatistický úrad SR pripravil 15-minútový dokument s názvom Nebojím sa povedať, kto som. Nabáda obyvateľov, aby sa nebáli vyplniť otázku o národnosti, a zároveň poskytuje morálnu záruku autorít štátu, že údaje zo sčítania nebudú zneužité. Dokument podporila okrem Kumanovej aj prezidentka Zuzana Čaputová. "Diváci môžu dokument sledovať od apríla na RTVS, teda v čase asistovaného sčítania, ktoré je určené práve pre starších obyvateľov a marginalizované rómske komunity. Obe skupiny potrebujú morálnu záruku, že ich údaje budú v bezpečí," skonštatoval rezort kultúry.



Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky skonštatoval, že prichádzajúce dáta napovedajú, že v menšinových regiónoch je nižšia angažovanosť. Vyzval preto starostov, národnostné organizácie a všetkých obyvateľov, aby svojou aktivitou docielili maximálnu účasť na sčítaní.



Elektronické sčítanie, keď obyvateľ vypĺňa formulár sám, potrvá do 31. marca. Môže tak urobiť na webe scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.