Rezort kultúry chce transparentnejšie výberové konania vďaka smernici

Bratislava 14. augusta (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR chce zmeniť výberové konania na pozície štatutárov organizácií MK SR prostredníctvom novej internej smernice. Tá by mala zabezpečiť transparentný výber cez jej zverejnenie, zverejnenie zápisníc z výberových konaní ako aj zavedenie etického kódexu. TASR o tom informoval hovorca MK SR Matúš Bystriansky.



Organizácie pod MK SR chce mať ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) vedené morálne a odborne najlepšími ľuďmi. „Na to však potrebujeme, aby bol postup výberových konaní férový, otvorený, transparentný a so zapojením občianskej spoločnosti. Preto prichádzame s novými pravidlami,“ myslí si Milanová.



Transparentnejšie výberové konania chce rezort dosiahnuť zverejnením smernice s transparentným postupom s možnosťou spätného overenia, či sa podľa nej postupovalo. To by sa dalo prostredníctvom zverejnenia zápisnice z výberového konania ako aj záznamu z verejného vypočutia, ktoré bude mať formu prezentácie ich projektu rozvoja a riadenia inštitúcie. Okrem toho chce rezort zaviesť etický kódex, ktorý si dáva za ambíciu ochrániť výberové konania pred konfliktom záujmov a ovplyvňovaním. Ďalším opatrením na transparentnejšie výberové konania bude podľa rezortu zostavenie výberovej komisie na základe princípu vyváženosti všetkých záujmových strán.



Podľa stanoviska MK SR nemá aktuálne viacero inštitúcií zriaďovaných rezortom kultúry svojho riaditeľa. Výberové konania sú potrebné v Kunsthalle Bratislava, Umeleckom súbore Lúčnica, Slovenskom národnom divadle, Slovenskom technickom múzeu a v Divadle Nová scéna.



Nové pravidlá vo výberových konaniach vychádzajú podľa rezortu kultúry z príkladov najlepšej praxe doma aj v zahraničí ako aj z metodiky Transparency International Slovensko. Vecné pripomienky k novej metodike môže verejnosť zasielať do 23. augusta na e-mailovú adresu: smernica@culture.gov.sk