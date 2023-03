Rezort kultúry hľadá vedenie pre Štátnu vedeckú knižnicu v B. Bystrici

Bratislava/Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa alebo riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (ŠVK BB). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla, predpokladaný termín nástupu je júl. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie rezortu kultúry Ladislav Bariak.



"Úlohou nového vedenia bude budovanie a zabezpečovanie knižnično-informačných služieb, ochrana fondov, taktiež proaktívna reakcia na aktuálne trendy a dianie v kultúre, nadväzovanie spoluprác s domácimi i zahraničnými partnermi a budovanie atraktívnej a modernej expozície," priblížilo ministerstvo. Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach sú dostupné na webovej stránke rezortu.



ŠVK BB je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice, ktorá vznikla v roku 1926. Štatút vedeckej knižnice získala 1. marca 1970. Súčasťou knižnice je referát pre ochranu utajovaných skutočností, CO a BOZP, odbor riaditeľa, odbor ekonomiky a prevádzky, odbor knižničných a informačných činností a literárne a hudobné múzeum. Do výsledku výberového konania je vedením ŠVK BB dočasne poverená Oľga Doktorová.