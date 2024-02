Rezort kultúry i parlamentný výbor sa chcú venovať kultúrnym poukazom

Bratislava 16. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR má ambíciu oživiť projekt tzv. kultúrnych poukazov a umožniť ich väčšie i efektívnejšie využitie. Témou sa budú zaoberať aj poslanci Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.



Štátny tajomník rezortu kultúry Mário Maruška hovoril o kultúrnych poukazoch v súvislosti s podnetmi zástupcov kultúrnych inštitúcií o možnostiach zlepšiť súčasný systém podpory. "Príkladom sú práve tzv. kultúrne poukazy, ktoré kultúrnym zariadeniam skutočne pomáhali v zvyšovaní návštevnosti. Predchádzajúce vedenie ministerstva ich vydávanie neopodstatnene pozastavilo, preto je opäť čas pozrieť sa na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme," uviedol štátny tajomník.



Možnosťou zmeny pri distribúcii a využívaní kultúrnych poukazov sa má zaoberať aj najbližšia schôdza parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Tému navrhla podpredsedníčka výboru Ľubica Laššáková (Hlas-SD). I ona kritizuje kroky ministerstva pod vedením Natálie Milanovej (hnutie Slovensko). "Je to téma, ktorá trestuhodne zaspala, viackrát sme na pôde výboru žiadali pani ministerku a zástupcov rezortu, aby vrátili systém do jeho pôvodnej podoby. Je to projekt, ktorý pomáha mentálne a kultúrne deťom, ale tiež finančne pomáha kultúrnym inštitúciám," zdôraznila.



Systém kultúrnych poukazov funguje od roku 2006, mohli ich využívať organizátori a tvorcovia kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež. Cieľom kultúrnych poukazov bolo tiež motivovať deti k väčšiemu záujmu o kultúru a návšteve kultúrnych podujatí.



V roku 2021 MK v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 pozastavilo projekt, zároveň avizovalo zmeny, ktoré mali vylepšiť systém a zabrániť jeho zneužívaniu. V roku 2022 rezort vyčlenil na kultúrne poukazy 2,5 milióna eur. Vlani prešiel projekt z dotačných schém MK do gescie a dotačnej schémy Fondu na podporu umenia.