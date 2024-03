Rezort kultúry návrh zákona meniaci RTVS predloží i s rozpormi

Bratislava 22. marca (TASR) - Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý prinesie zmeny v súčasnej RTVS, sa do ďalšieho legislatívneho procesu posunie aj s neodstránenými rozpormi. Po piatkovom ukončení rozporových konaní to uviedol predkladateľ návrhu - Ministerstvo kultúry (MK) SR. Rezort zároveň ocenil konštruktívnu diskusiu, iniciátori pripomienok sú, naopak, z prístupu ministerstva v konaní rozčarovaní.



V rámci vyhodnotenia podaných pripomienok malo podľa rezortu dôjsť ku konsenzu vo viacerých z nich, niektoré akceptoval úplne, iné čiastočne. "Cieľom rozporového konania bolo zosúladiť návrh zákona so slovenským právnym poriadkom a európskou legislatívou tak, aby v dohľadnom čase vznikla nová verejnoprávna vysielacia inštitúcia, ktorá zlepší fungovanie televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku," zdôraznil generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala.



Predstavitelia opozície, ktorí sa v rámci hromadných pripomienok zúčastnili na piatkových rozporových konaniach, kritizujú prístup ministerstva na stretnutí, poukazujú na absenciu argumentov pri obhajobe namietaných bodov. "Nebola žiadna vôľa zaoberať sa našimi pripomienkami, pričom odpovede boli typu, že je to náš názor, oni majú iný," uviedol poslanec Ondrej Dostál za zástupcov SaS. Podobne ako liberáli aj Demokrati sa zhodujú, že ministerstvo ani nepoprelo politický motív legislatívnej iniciatívy.



Návrh by mala prerokovať v stredu 27. marca vláda.



K zákonu o Slovenskej televízii a rozhlase prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania 327 pripomienok, z toho 42 hromadných. Okrem zástupcov verejnosti ich formulovali tiež politické strany i kultúrna platforma.



Nový zákon z dielne rezortu kultúry nerozdeľuje súčasnú RTVS, prináša však zmenu v kreovaní orgánov telerozhlasu.