Rezort kultúry nebude pokračovať v programe na boj s dezinformáciami

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR nebude v roku 2023 pokračovať v dotačnom programe, ktorý mal rozvíjať a podporovať mediálnu výchovu a boj proti dezinformáciám. Prostriedky, ktoré boli na program určené, chce využiť napríklad na dofinancovanie strechy Reduty či prevádzky Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB). TASR o tom informovali z rezortu.



"Vzhľadom na dnešný neskorý dátum a na skutočnosť, že dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá je zrealizovaná v roku 2023, môže byť čerpanie poskytnutej dotácie problematické. Keďže hrozí, že by finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie uvedených dotácií nebolo možné použiť, z časových dôvodov na daný účel, ministerstvo hľadalo iné spôsoby ich efektívneho využitia," vysvetlil rezort. Podotkol, že zmena účelu podlieha súhlasu Ministerstva financií (MF) SR.



MK SR navrhuje presunúť prostriedky na dofinancovanie strechy Reduty v hodnote 258.000 eur, ktoré bolo pôvodne rozpočtované v roku 2024. "Týmto by sa uvedená investícia ukončila stavebne aj administratívne v roku 2023 a pomohlo by to rozpočtu 2024. Uvedené bude mať istú podporu na MF SR," ozrejmilo ministerstvo. Zvyšné prostriedky zvažuje využiť na dofinancovanie bežnej prevádzky UKB, a to maximálne do sumy 200.000 eur. "Momentálne sa hľadá riešenie, aby dofinancovanie bežnej prevádzky UKB bolo vykonané presunom finančných prostriedkov medzi UKB a inými rozpočtovými organizáciami," priblížil rezort s tým, že zvažuje dofinancovanie aj ďalších knižníc.



Vysvetlil, že pôvodne bolo na dotačný program vyčlenených 400.000 eur, pričom skutočná suma pre plánované aktivity, tak ako ich schválila určená komisia ešte v predošlom volebnom období, bola iba 200.000 eur. "Ministerstvo kultúry by tak dokázalo, pri zmene účelu čerpania, minúť značne vyššiu sumu, ako bolo schválené, dokonca je pravdepodobné, že dokáže minúť aj celú sumu pridelených finančných prostriedkov," podotklo.



Nový dotačný program, ktorý mal podporovať a rozvíjať mediálnu výchovu a bojovať proti dezinformáciám, oznámila v auguste vtedajšia ministerka kultúry Silvia Hroncová.