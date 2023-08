Rezort kultúry nemá informácie o vplyve električkovej trate pri SND

Bratislava 22. augusta (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR nemá stále požadované informácie o tom, aký vplyv by mala električková trať, ktorú hlavné mesto navrhuje viesť po Pribinovej ulici, popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Výsledky štúdie o vplyve trate z hľadiska hluku a vibrácií mu magistrát zatiaľ nedodal. Pre TASR to potvrdili z oddelenia komunikácie MK SR.



"Nové vedenie ministerstva sa stretlo aj so zástupcami hlavného mesta, aj so zástupcami verejnosti, kde boli vypočuté argumenty oboch strán," skonštatovali z rezortu kultúry. Ministerstvo podotklo, že zo strany magistrátu im bol daný prísľub o zaslaní výsledkov štúdie. "Na túto štúdiu čakáme a po jej preštudovaní prehodnotíme alebo potvrdíme predchádzajúce stanovisko," poznamenalo ministerstvo. Hlavné mesto na otázky TASR doteraz nereagovalo.



Bývalé vedenie ministerstva s trasovaním električky popred nové SND nesúhlasilo, argumentovalo vážnymi rizikami. Upozornilo na ne s odvolaním sa na výsledky odbornej vibroakustickej štúdie, ktorú si rezort v tejto súvislosti nechal vypracovať. Odborníci v nej mali konštatovať, že variant presadzovaný hlavným mestom môže kultúre spôsobiť nenávratné škody. Uprednostnili vedenie trate poza divadlo. Obavy vyjadrilo aj vtedajšie vedenie SND, ale aj časť verejnosti.



Hlavné mesto v minulosti poznamenalo, že ministerstvo sa rozhodlo posúdiť dosahy špecifického technického riešenia, s ktorým projekt novej električkovej trate v skutočnosti neráta. Pripomenulo, že nezávislí experti už v roku 2021 skonštatovali, že pri prijatí primeraných opatrení nebude mať stavba ani prevádzka navrhovanej električkovej trate výrazný vplyv na divadlo. V lete 2022 malo začať s meraním stavu hluku a vibrácií v budove divadla, naplánované boli aj ďalšie merania.



To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Ministerstvu navrhlo aj alternatívnu trasu, ktorá divadlo obchádza okolo neho. Tieto návrhy zapracovali aj do zmien a doplnkov územného plánu. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom.