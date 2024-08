Rezort kultúry: Nina Poláková sa vracia na post riaditeľky Baletu SND

Bratislava 13. augusta (TASR) - Nina Poláková pokračuje na pozícii riaditeľky Baletu Slovenského národného divadla (SND). V utorok to oznámilo Ministerstvo kultúry (MK) SR.



Rezort tvrdí, že júlové odvolanie Polákovej vtedajším generálnym riaditeľom (GR) SND Matejom Drličkom sa udialo bez súhlasu ministerky kultúry, v rozpore so Štatútom SND. "Štatút SND vyžaduje prerokovanie takýchto krokov s vedením ministerstva," upozornilo MK.



Vedenie ministerstva rokovalo s Polákovou vo štvrtok 8. augusta, rozhovor mal osvetliť dôvody jej nedobrovoľného odchodu z postu. "My na ministerstve kultúry veríme, že jej návrat prispeje k stabilizácii situácie v Balete SND a k pokračovaniu jeho úspešného rozvoja," skonštatovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Okolnosti, sprevádzajúce Polákovej koniec na poste boli jedným z dôvodov, ktoré ministerka uviedla pri svojom minulotýždňovom rozhodnutí o odvolaní Drličku z funkcie GR SND.



Drlička v reakcii upozornil, že ministerku o svojom zámere informoval mailom, Šimkovičová však naň nereagovala. Ani prípadný nesúhlas ministerky však podľa Drličku nerobí samotný úkon neplatným.