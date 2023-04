Rezort kultúry: Novela o titulkoch upraví ich využitie v živom prenose

Bratislava 21. apríla (TASR) – Nová vyhláška Ministerstva kultúry (MK) SR o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím bude riešiť aj pravidlá v prípade programov vysielaných naživo. Vyplýva to z návrhu predpisu, ktorý rezort kultúry predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



"Vyhláška, ktorá túto problematiku upravuje v súčasnosti, nedokáže po siedmich rokoch od platnosti reflektovať na aplikačné nedostatky, možnosti povinných osôb i technologický vývoj," objasnil rezort kultúry potrebný dôvod novelizácie predpisu.



V novej vyhláške sa upravujú technické požiadavky na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, spôsob zabezpečenia synchronizácie so zvukovou stopou, odlíšenie titulkov, pravidlá uvádzania titulkov v prípade textu v cudzom jazyku i možnosti úpravy titulku, ak nie je možné zabezpečiť doslovný prepis. "Vývoj technológií umožňuje titulkovať aj programy vysielané naživo, vyhláška preto upravuje i tieto možnosti," dodáva rezort.



Pripomína, že návrh je výsledkom rokovaní pracovnej skupiny, ktorej členmi boli zástupcovia dotknutých osôb a subjektov vrátane predstaviteľov organizácií osôb so sluchovým postihnutím, odborníkov na tvorbu titulkov i zástupcov vysielateľov.



Nová vyhláška má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024.