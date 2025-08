Rezort kultúry odmieta Remišovej tvrdenia o rámcovej dohode

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR odmietlo vyjadrenia opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ) o uzavretí rámcovej dohody na poskytovanie poradenských a konzultačných služieb za „čudných“ okolností. Ako uviedlo pre TASR, rámcová dohoda s predpokladaným finančným plnením 142.900 eur bez DPH bola uzavretá na základe výsledku riadneho verejného obstarávania zrealizovaného v súlade so zákonom. Uzavretá je podľa rezortu na 48 mesiacov.



„Rámcová dohoda nezakladá plnenie, ide len o dohodnutý rámec poskytovania služieb, ktorý je možný využiť počas obdobia 48 mesiacov. Plnenie nastáva priebežne počas platnosti rámcovej dohody na základe aktuálnych požiadaviek,“ vysvetlilo ministerstvo. Nesúhlasí ani s vyjadreniami Remišovej ohľadom plnenia rámcovej dohody subdodávateľmi. Zabezpečované bude podľa rezortu v súlade so zákonom kľúčovými expertmi - garantmi. Hodinová sadzba garanta je pritom podľa rezortu bežná priemerná hodinová cena na trhu v danom segmente.



Ministerstvo považuje tiež za dôležité, že výdavky na riadenie projektu nie sú v rámci tejto výzvy pre žiadateľov/užívateľov nadefinované ako oprávnené. „Aby MK zabezpečilo kvalitnú prípravu žiadostí a zapojenie projektov v nadväznosti na čerpanie finančných prostriedkov, vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie externých odborných kapacít,“ doplnilo.



Odmietlo tiež, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) neurobila za dva roky nič, čo sa týka čerpania eurofondov na obnovu kultúrnych pamiatok. Proces predkladania, posudzovania a výberu žiadostí o zapojenie sa do národného projektu na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (žiadosti) sú podľa neho realizované v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a je v súlade s časovým harmonogramom.



„Všetky uvedené procesy sú naplánované na druhý kvartál roku 2025 a v tomto termíne MK naplánované procesy hodnotenia a posudzovania predložených žiadostí aj splnilo. Nasledujúce kroky, ako sú podpisy memoránd a zmlúv o spolupráci a ich zverejňovanie, sú plánované na začiatok tretieho kvartálu 2025, a tieto termíny budú dodržané,“ ubezpečil rezort.



K plánovaným termínom patrí podľa neho aj tohtoročný august, keď budú už pripravené oznámenia o schválení, neschválení alebo zastavení konania v súvislosti s predloženými žiadosťami. „Po úspešnom splnení všetkých podmienok pristúpi MK k podpisu memoránd o spolupráci, následne k podpisu zmlúv,“ avizoval.



Z rezortu tiež uviedli, že výška oprávnených výdavkov, s ktorými v súčasnosti pracujú, je takmer 158 miliónov eur podľa zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bola uzavretá s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Keďže ide len o rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok, bolo podľa MK potrebné najskôr vypracovať prípravné dokumenty resp. projektové zámery, aby mohli byť projekty zaradené pre čerpanie eurofondov. Prípravu dokumentov malo podľa ministerstva zabezpečiť predchádzajúce vedenie v rokoch 2021 až 2023, čo sa nestalo.



Z dôvodu, že vybrané organizácie v rezorte kultúry, ktorých projekty boli zaradené medzi prioritné projekty, neboli schopné zabezpečiť a spracovať podklady na požadovanej odbornej úrovni, ministerstvo podľa svojich slov pristúpilo k možnosti externej spolupráce s garantmi, ktorí majú odborné skúsenosti s čerpaním nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.



Zároveň uviedlo, že pracovné činnosti „úradníkov“ nie sú zahrnuté medzi oprávnené výdavky čerpania štrukturálnych fondov. Činnosti uvedené v rámcovej dohode budú môcť byť podľa ministerstva refundované.



Remišová poukázala na zmluvu na konzultačné služby a jej subdodávky. Tvrdí, že ju Šimkovičová uzatvorila za „čudných“ okolností. Kritizovala aj plnenia rámcovej dohody subdodávateľmi. Zároveň upozornila, že ministerka kultúry za dva roky vo funkcii nespravila nič v oblasti čerpania eurofondov na obnovu kultúrnych pamiatok.