< sekcia Slovensko
Rezort Kultúry: Orgán na vydávanie licencií určí zákon
Pripomienkové konanie k návrhu legislatívnej novely sa má podľa predbežnej informácie začať v priebehu októbra.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve upravia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ). Cieľom právnej úpravy je určenie príslušného orgánu SR na vydanie dovozných licencií i úprava niektorých podmienok dovozu predmetu kultúrnej hodnoty v zmysle nariadenia, rovnako aj úprava vybraných ustanovení zákona podľa aplikačnej praxe. V predbežnej informácii na portáli právnych predpisov Slov-lex.sk o tom informuje Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Rezort dodáva, že legislatívne úpravy sledujú druhú fázu implementácie európskeho nariadenia, ktoré ustanovuje členským štátom Európskej únie určiť príslušné orgány na vydávanie dovozných licencií a ustanovuje aj ďalšie povinnosti týkajúce sa dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na územie EÚ. „Prvá fáza implementácie nariadenia bola vykonaná v roku 2021,“ pripomenulo ministerstvo.
Pripomienkové konanie k návrhu legislatívnej novely sa má podľa predbežnej informácie začať v priebehu októbra.
Rezort dodáva, že legislatívne úpravy sledujú druhú fázu implementácie európskeho nariadenia, ktoré ustanovuje členským štátom Európskej únie určiť príslušné orgány na vydávanie dovozných licencií a ustanovuje aj ďalšie povinnosti týkajúce sa dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na územie EÚ. „Prvá fáza implementácie nariadenia bola vykonaná v roku 2021,“ pripomenulo ministerstvo.
Pripomienkové konanie k návrhu legislatívnej novely sa má podľa predbežnej informácie začať v priebehu októbra.