Rezort kultúry organizuje v utorok taliansko-slovenskú konferenciu

Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR organizuje v utorok (14. 10.) taliansko-slovenskú vedeckú konferenciu s názvom „Taliansko a Slovensko v obrodeneckej Európe. Ideály, lídri, spojenia.“ Uskutoční sa v kinosále Slovenskej národnej galérie. Podujatie bude venované spoločným historickým väzbám, ideálom a kultúrnym prepojeniam medzi talianskym a slovenským národno-emancipačným hnutím v širšom európskom kontexte. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
Na vedeckej konferencii budú prítomní zástupcovia Ministerstva kultúry SR, veľvyslanec Talianskej republiky Gianclemente De Felice, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka MK SR Peter Lukáč, odborník na slovenské dejiny Eduard Chmelár a ďalší pozvaní hostia.
Program konferencie je rozdelený do štyroch tematických blokov, ktoré predstavia odborníci z Talianska a zo Slovenska. V prvom bloku s názvom Talianske Risorgimento a jeho prepojenie na národné hnutia na území Slovenska a Európy vystúpia so svojimi príspevkami talianski historici. Druhý blok s názvom Múzeá národného obrodenia (Rím, Turín a regionálne múzeá) - predstavenie slovenskému publiku bude venovaný talianskej sieti múzeí Risorgimenta. Tretí tematický blok nesie názov Slovenské národné hnutie na území Slovenska - presahy smerom k talianskemu národnému hnutiu a ďalším národným hnutiam Európy.
Záver konferencie bude patriť štvrtému bloku s témou Múzeum národného obrodenia - zámer, realizácia, predstavenie projektu. Prednášajúci predstavia koncepciu a víziu vzniku Múzea národného obrodenia, ktoré bude začlenené do siete múzeí Slovenského národného múzea.
