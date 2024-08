Rezort kultúry: Paulovič zanechal nezmazateľnú stopu v kinematografii

Bratislava 15. augusta (TASR) - Zosnulý herec a režisér Ľubomír Paulovič zanechal nezmazateľnú stopu v kinematografii a divadelníctve. Uviedlo to Ministerstvo kultúry (MK) SR s tým, že slovenská umelecká scéna prišla jeho úmrtím o výraznú osobnosť. Správu o jeho odchode so zármutkom okrem rezortu prijali aj Slovenské národné divadlo, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a Divadlo Aréna, v ktorých pôsobil.



"Paulovič ako herec stvárnil množstvo nezabudnuteľných postáv, bol známy svojim autentickým prejavom a schopnosťou vžiť sa do rôznych charakterov. Účinkoval v rozprávkach a filmoch, napríklad Soľ nad zlato, Perinbaba, Pásla kone na betóne. Jeho prínos pre slovenské umenie a herecké postavy, ktoré stvárnil, budú žiť v našej pamäti navždy," uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti.



Slovenské národné divadlo (SND) bude na Pauloviča spomínať ako na búrliváka a romantika so širokým úsmevom a dušou plnou priazne. "Mal nadovšetko rád život, ľudí, spoločnosť - žil naplno a vytváral okolo seba atmosféru porozumenia," skonštatovalo na sociálnej sieti. Upozornilo na to, že v SND Paulovič vytvoril pol stovky postáv dramatického aj komediálneho charakteru.



Úprimnú sústrasť rodine zosnulého herca a režiséra vyjadrilo aj bratislavské Divadlo Aréna. Pripomenulo, že jeho divákom sa Paulovič predstavil v inscenáciách Hetero a November. Na osobu Pauloviča si zaspomínalo tiež zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. "Česť jeho pamiatke," dodalo.



Herec a režisér Ľubomír Paulovič zomrel vo veku 71 rokov. Jeho úmrtie na sociálnej sieti oznámila jeho priateľka Lolla Fukari.