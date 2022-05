Rezort kultúry zaplatil pokutu od ÚVO za telekomunikačné služby

Bratislava 15. mája (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR už zaplatilo vyše stotisícovú pokutu, ktorú jej udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) za dodatky k zmluve o telekomunikačných službách. Rezort zároveň TASR informoval, že mu plynie dvojmesačná lehota na podanie správnej žaloby, ktorou sa ministerstvo môže domáhať zrušenia predmetného rozhodnutia ÚVO, a tým aj vrátenia zaplatenej sankcie.



ÚVO pokutoval MK sumou 105.598,48 eura za predlžovanie zmluvy na telekomunikačné služby z roku 2007, ktorú rezort uzatvoril so spoločnosťou Swan. Ministerstvo túto zmluvu na dvojročné obdobie niekoľkokrát predĺžilo. Na základe podnetu platformy Slovensko.digital z novembra 2019 ÚVO v konaní skonštatoval nesúlad dodatku so zákonom o verejnom obstarávaní a ministerstvu uložil začiatkom roka 2022 pokutu. Proti prvostupňovému rozhodnutiu sa MK odvolalo, druhostupňový orgán však 19. apríla sankciu potvrdil.



"MK zaplatilo pokutu v rámci príslušnej lehoty, 3. mája, aby s vyhlo právnym následkom z omeškania povinnosti," informovalo TASR ministerstvo. Zvažuje preskúmanie rozhodnutia súdom, podnet zatiaľ nepodalo. "Prípadné urýchlené podanie všeobecnej správnej žaloby výlučne z dôvodu uplatnenia práva domáhať sa dočasnej možnosti neplatiť pokutu nie je účelné, a to z hľadiska času potrebného na komplexné posúdenie právnych možností MK, ako aj vzhľadom na to, že do času rozhodnutia súdu by MK bolo aj tak v omeškaní povinnosti," vysvetlilo právne oddelenie ministerstva, ktoré upozorňuje aj na to, že zaplatenie pokuty samo o sebe neznamená zo strany ministerstva uznanie dôvodov pokuty.



Zmluva, ktorej prolongácia bolo predmetom konania, sa skončila ku koncu roka 2021. Ministerstvo má v súčasnosti zabezpečené telekomunikačné služby na základe novej zmluvy a verejného obstarávania, ktoré zrealizovalo v druhej polovici 2021. "Podmienky a požiadavky verejného obstarávania vychádzali z potrieb MK, ale boli v nich zohľadnené aj výsledky a závery predbežných trhových konzultácií, ktoré predchádzali vyhláseniu verejného obstarávania," upozornilo ministerstvo.



Na základe najlepšej cenovej ponuky zabezpečuje telekomunikačné služby pre ministerstvo opäť spoločnosť Swan. Celková cena obstarávania v tomto prípade je 3.887.035,30 eura bez DPH. Zmluva, ktorá začala platiť od januára 2022, je uzatvorená na 48 mesiacov s opciou na predlženie o ďalších 48 mesiacov pri rovnakom finančnom plnení.