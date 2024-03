Rezort kultúry predložil návrh zmien v telerozhlase,šéfa má voliť rada

Bratislava 11. marca (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.