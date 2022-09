Rezort kultúry prerušil dekoratívne osvetlenie svojich pamiatok

Bratislava 26. septembra (TASR) - Pamiatky, ktoré sú v správe Ministerstva kultúry (MK) SR a jeho organizácií, nebude od pondelkového večera propagovať dekoratívne a reprezentačné osvetlenie. Povolené majú len svietenie, ktoré je nevyhnutné z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov. Nariadenie, ktoré vydala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO), sa týka napríklad i Spišského hradu, Bojnického či Zvolenského zámku.



Príkaz ministerky ako súčasť úsporných opatrení v súvislosti s očakávaným zdražovaním energií potvrdila hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová. "Dočasné zrušenie sa týka iluminácie, teda osvetlenia ktoré má odprezentovať pamiatku po zotmení pre okoloidúcich. Zvyšok osvetlenia ostáva v prevádzke, niektoré ani nemôžu byť vypnuté z bezpečnostných dôvodov," dodala.



Zákaz propagačného osvetlenia sa vzťahuje nielen na objekty, ale aj všetky architektonické a dekoratívne prvky, ktoré k nim prislúchajú. Reprezentačné osvetlenie je povolené len počas významného sviatku alebo inej špeciálnej udalosti. Opatrenia platia do odvolania.



Hovorkyňa priblížila, že rezort prijal v súvislosti so šetriacim režimom súbor opatrení, ktoré sa týkajú úradu i jeho zriaďovateľských organizácií. Patrí k nim skrátenie vykurovacieho obdobia, zníženie teploty vykurovania cez deň na 20 a v noci a cez víkend na maximálne 17 stupňov Celzia, takisto práca z domu počas piatkov.



Umelecké a zbierkotvorné inštitúcie majú takisto zaviesť niektoré špecifické opatrenia. "Ide o napríklad o vypnutie osvetlenia výstavných/expozičných priestorov v neprítomnosti návštevníkov v súlade s platnými normami či obmedzenie osvetľovania divadelných a koncertných sál pred a po predstaveniach," priblížila.



Rezort podľa jej slov plánuje ušetriť 2000 MWh do konca roka 2023. "Výpočet finančnej úspory je momentálne pre vysokú volatilitu na trhu s energiami veľmi neistý," dodala.