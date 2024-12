Rezort kultúry: R. Malatinec mal dohodnuté stretnutie so Šimkovičovou

Bratislava 19. decembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec (Hlas-SD) mal v stredu (18. 12.) dohodnuté stretnutie s ministerkou kultúry SR Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS). Ministerstvo kultúry (MK) SR tak reagovalo na stredajšiu tlačovú konferenciu poslanca, na ktorej ministerke vyčítal, že nekomunikuje s kultúrnou obcou.



"Tieto dvere sú otvorené, na úrade, môžu kedykoľvek prísť, snažila som sa mu dovolať, mal vypnutý telefón a potom nezdvíhal," uviedla Šimkovičová. Zároveň upozornila na pravidelné príspevky z Fondu na podporu umenia trom občianskym združeniam, ktoré spadali pod jedného žiadateľa. Tvrdí, že tie si za peniaze určené na podporu umenia vyúčtovávali napríklad cesty do New Yorku, Grécka, Estónska, Berlína, Gruzínska a podobne.



Ministerstvo kultúry tiež zdôraznilo, že má záujem o fungovanie fondu, čoho dôkazom je aj navýšenie jeho rozpočtu o desať miliónov eur pre rozvoj kultúrnej infraštruktúry v regiónoch.



Ministerka zároveň odmietla, že by voči generálnemu riaditeľovi Pamiatkového úradu (PÚ) SR Máriovi Comissovi bolo podané trestné oznámenie. Historické budovy by podľa ministerky mali byť čím skôr preklasifikované, aby sa na nich mohli jednoduchšie vykonávať opravy.



Poslanec Malatinec v stredu na tlačovej konferencii okrem iného vyzval ministerku kultúry, aby zvážila odvolanie riaditeľa PÚ Comissa, riaditeľa Slovenskej národnej galérie Jaroslava Niňaja aj jej spolupracovníka Lukáša Machalu.