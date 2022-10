Rezort kultúry: V otázke zlepšenia financovania RTVS aktívne konáme

Bratislava 20. októbra (TASR) - Súčasné vedenie Ministerstva kultúry (MK) SR i bez podnetu poslancov dáva jasne najavo, že na rozdiel od svojich predchodcov má reálny záujem zlepšovať finančnú kondíciu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Rezort to uviedol v reakcii na uznesenie Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, ktorý žiada od MK stanovenie systémového financovania RTVS a tiež kompenzáciu nákladov, ktoré telerozhlasu vznikajú v dôsledku zavádzania nových povinností vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách.



Rezort poukazuje na to, že situáciu s financovaním má zlepšiť pripravovaná novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS. Novela má meniť systém sadzieb, tzv. koncesionárskych poplatkov pre právnické osoby. "Na tejto novele pracujeme a v prípade jej schválenia bude mať pozitívny vplyv na príjmy RTVS," uistili zástupcovia MK, ktorí zároveň zdôraznili, že pod súčasný stav financovania RTVS sa podpísala bývalá vládna garnitúra, ktorá "populistickými rozhodnutiami ukrátila rozpočet verejnoprávnej televízie a rozhlasu o milióny eur ročne".



Ministerstvo vo svojom stanovisku zároveň žiada jasné a objektivizované podklady ku kalkulácii RTVS o zvýšených nákladoch vo výške 25 miliónov eur spôsobených novými povinnosťami zo zákona o mediálnych službách.



Na podnet manažmentu a Rady RTVS vo štvrtok rokoval parlamentný výbor pre kultúru a médiá o aktuálnom stave financovania RTVS. Predstavitelia telerozhlasu upozorňujú, že nové a finančne nekryté zákonné povinnosti spolu s rastúcimi cenami energií prehĺbili problém dlhodobého podfinancovania verejnoprávneho média do takej miery, že hrozia zásadné reštrikcie vo výrobe a vysielaní, ohrozujúce zabezpečenie jej informačno-edukačnej i národno-kultúrnej verejnej služby.



Už pri schvaľovaní zákona o mediálnych službách RTVS ministerstvu vyčítala, že legislatívu a najmä jej dosah na ekonomickú stabilitu RTVS so zástupcami telerozhlasu vôbec nekonzultovalo. Manažment RTVS odhadol zvýšené náklady len za tento rok od augustovej účinnosti zákona na 800.000 až 900.000 eur, v nasledujúcom roku na necelé štyri milióny a do roku 2026, keď sa má postupne výrazne zvýšiť vysielanie s multimodálnym prístupom (pre sluchovo i zrakovo postihnutých), približne na 25 miliónov eur.



Zástupcovia RTVS na štvrtkovom rokovaní taktiež opätovne tlmočili požiadavku nastaviť systémové financovanie RTVS odpovedajúce povinnostiam i úlohe verejnoprávneho média. Poslanci z mediálneho výboru súhlasia s potrebou nájsť riešenie, za nevyhnutnosť niektorí pokladajú aj zvýšenie koncesionárskych poplatkov, ktoré sa takmer už 20 rokov nemenili.