Rezort kultúry: Vláda schválila podporu pre ÚĽUV i kultúrne pamiatky
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Stredajšie výjazdové rokovanie vlády v bratislavskej Petržalke bolo priestorom, v ktorom sa hovorilo aj o témach ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. Potvrdilo to Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré zároveň ocenilo uznesenia kabinetu o podpore viacerých dôležitých projektov v tejto oblasti.
„Vláda schválila uvoľnenie finančných prostriedkov do 20.000 eur pre Ústredie ľudovej a umeleckej tvorby (ÚĽUV) na vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre lektorov a rozšírenie aktivít Školy remesiel ÚĽUV, ktorá je zároveň zapísaná v Zozname dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO,“ upozornila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Pripomenula i schválené alokácie vo výške 40.000 eur na revitalizáciu pamätníka Brána slobody v Devíne, rovnakú sumu na reštaurátorské práce na pamätníku Slavín, rovnako i 50.000 eur, ktoré môže využiť Bratislavský samosprávny kraj na realizáciu záhrady v Synagóge Senec.
Šimkovičová podčiarkla i príspevok vo výške 51.000 eur pre Slovenskú katolícku charitu na prevádzkové zabezpečenie jej činnosti. „Tento krok vnímame ako súčasť širšej podpory inštitúcií, ktoré zohrávajú významnú úlohu aj v oblasti sociálnej a kultúrnej súdržnosti spoločnosti,” dodala ministerka.
Súčasťou schválenej finančnej podpory bola aj vyše dvojmiliónová alokácia pre mesto Banská Štiavnica, ktoré ju môže použiť na dokončenie rekonštrukcie Szitnyayovského domu, ktorý bol v roku 2023 zasiahnutý požiarom.
