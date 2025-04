Rezort kultúry: Výberové konanie na šéfa SND bolo zrušené

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR zrušilo výberové konanie na post generálneho riaditeľa, respektíve riaditeľky Slovenského národného divadla (SND). Na svojom webe rezort bez ďalších podrobností informuje, že sa tak stalo na základe rozhodnutia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).



„O ďalšom postupe budeme verejnosť informovať, rezort bude v súvislosti s obsadením pozície generálneho riaditeľa/ky postupovať v súlade so zákonom,“ uvádza ministerstvo na svojej stránke. Ubezpečuje zároveň, že riadenie SND aj prevádzka sú naďalej v plnom rozsahu zabezpečené.



Výberové konanie na post generálneho riaditeľa SND vyhlásilo MK 5. februára, kandidáti sa mali možnosť prihlásiť do 15. februára. Samotné výberové konanie pred hodnotiacou komisiou sa malo uskutočniť koncom marca. Podmienky i lehotu pre podanie prihlášok kritizovala časť zamestnancov SND, upozorňovali na to, že v desaťdňovej lehote nemajú kandidáti dostatok času pripraviť serióznu koncepciu riadenia a rozvoja SND, čo bolo jednou z podmienok pre prihlásenie sa uchádzačov do výberu.



Od konca augusta minulého roka je dočasne poverenou generálnou riaditeľkou SND Zuzana Ťapáková.