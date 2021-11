Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na šéfa Lúčnice

Bratislava 5. novembra (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá nového generálneho riaditeľa alebo riaditeľku umeleckého súboru Lúčnica – štátnej príspevkovej organizácie rezortu. "Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 6. decembra," informuje MK.



Ministerstvo očakáva, že úspešný kandidát bude svojou manažérskou zručnosťou efektívne riadiť súbor, prinesie návrh fungovania scény Domu umenia v Piešťanoch i stratégiu získavania externých zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Spolu s rezortom by sa mal podieľať aj na vytvorení dlhodobo udržateľného plánu rozvoja umeleckého súboru Lúčnica.



Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky je január 2022. Do výsledku procesu verejného vypočutia, resp. do konca decembra 2021 je dočasne poverený vedením Marián Turner.



Hlavným predmetom činnosti Lúčnice je umelecké spracovanie, interpretácia a uchovávanie folklóru na Slovensku.