Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na nového šéfa SND

Bratislava 8. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na nového šéfa Slovenského národného divadla (SND). Kandidáti sa môžu prihlásiť do 15. februára.



Ako rezort spresnil na svojom webe, od kandidátov očakáva prehľad v oblasti kultúrneho života, v súčasných trendoch a diškurze verejných kultúrnych inštitúcií a kultúrnej politiky. Rovnako znalosť legislatívy, ovládanie procesov plánovania a rozpočtovania, skúsenosti s vedením viacčlenného tímu, prax a ďalšie odborné znalosti.



Okrem toho požaduje od vedenia SND viaceré osobnostné predpoklady a zručnosti, ako organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, proaktívny a flexibilný prístup či schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Nový šéf by podľa neho mal aj akceptovať premenlivosti sektora. MK v oznámení spomenulo aj ďalšie náležitosti kandidatúry.



Výberové konanie sa uskutoční koncom marca. "Splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí minister kultúry SR. Výberová komisia bude zložená z počtu členov s hlasovacím právom, ktorých vymenuje minister kultúry SR, a jedného tajomníka komisie," dodal rezort.



Nateraz SND vedie dočasne poverená riaditeľka Zuzana Ťapáková. Do funkcie ju koncom augusta minulého roka vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Predchádzajúceho generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku odvolala ministerka 6. augusta 2024.