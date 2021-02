Rezort kultúry chce zachovať možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam

Na archívnej snímke predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek 5. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyzýva k zachovaniu možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam pri sčítaní obyvateľstva. Šéfka rezortu Natália Milanová (OĽANO) považuje za veľmi nešťastné, ak by sa táto možnosť na poslednú chvíľu zrušila, pretože umožňuje dotvárať si ucelenejší obraz o identitách v našej krajine. TASR o tom informoval Michal Hajtol z odboru komunikácie a protokolu MK SR.Prihlásenie sa k svojej národnosti a materinskému jazyku je podľa predstaviteľov MK tiež dôležitým základom pre tvorbu politík, a to aj v oblasti kultúry. "" uviedla štátna tajomníčka MK Zuzana Kumanová. Dodala, že takéto zmeny by sa nemali diať bez odbornej diskusie všetkých dotknutých strán.Návrh na zmenu realizuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR v skrátenom pripomienkovom konaní, čo podľa rezortu kultúry v konečnom dôsledku ovplyvní možnosť verejnosti, ale aj ministerstiev, vyjadriť sa k návrhu.Podľa slov tajomníčky ostali mnohí zaskočení z rozhodnutia ŠÚ, nakoľko sa spolu s odbornou verejnosťou, ale aj zástupcami menšín, zaoberal možnosťou uvedenia dvoch národností dlhodobo, a to aj prostredníctvom pracovnej skupiny a pravidelného prerokovávania vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Dodala, že v tejto súvislosti poslala list predsedovi ŠÚ Alexandrovi Ballekovi.Rezort kultúry vyjadril snahu o podporu čo najpresnejšieho zozbierania údajov v sčítaní ešte koncom minulého roka. Toto úsilie sa opiera aj o programové vyhlásenie vlády. V ňom sa koaliční partneri zaviazali, že národnostným menšinám budú vytvárané možnosti na zachovanie ich kultúry, jazyka a tradícií.S návrhom vypustiť otázku o druhej národnosti prišiel Štatistický úrad SR. Iniciatíva prišla po tom, ako minulý týždeň vyzval na takýto krok poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít a výsledky môžu byť skreslené.Proti sa postavili poslanci Za ľudí a SaS, pridali sa k nim aj niektorí Gyimesiho kolegovia z OĽANO. Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) prijal rezolúciu za zachovanie pôvodnej formy dotazníka. So zmenami nesúhlasí ani verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Upozorňuje na možnú protiústavnosť navrhovaného opatrenia.Elektronickou formou realizované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie sa má uskutočniť od apríla do októbra.