Rezort kultúry stiahol z legislatívneho plánu návrhy o rozdelení RTVS

Bratislava 5. februára (TASR) – Návrhy zákonov o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase zatiaľ nie sú súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády. Ministerstvo kultúry (MK) SR vysvetlilo, že dôvodom je aktuálne dianie v Národnej rade SR, ktoré znemožňuje stihnúť predloženie legislatívnych návrhov v avizovanom období. "Nie je však žiadny problém, aby ministerstvo predložilo návrhy zákonov v inom termíne," dodala riaditeľka komunikačného odboru ministerstva Petra Bačinská.



Zákony, ktoré mali sledovať zámer kabinetu v programovom vyhlásení vlády (PVV) o vytvorení právneho a ekonomického rámca rozdelenia RTVS, malo MK predložiť na rokovanie vlády v marci. Pri štvrtkovom (1.2.) schvaľovaní návrhu legislatívneho plánu vlády však ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) požiadala o vypustenie predmetných úloh na marec. "Vzhľadom na aktuálne dianie v Národnej rade SR by sa termín nestíhal," vysvetlila Bačinská. Zdôraznila zároveň, že rezort bude napĺňať Programové vyhlásenie vlády SR.



Z legislatívneho plánu takisto vypadol návrh zákona o Fonde na podporu umenia (FPU), ktorý pôvodne rátal so zlúčením verejnoprávnych umeleckých podporných fondov ako prostriedkom pre ich efektívnejšiu prevádzku, širší zásah podpornej činnosti a vyššiu kontrolnú právomoc štátu nad hospodárením fondov. "Zákon o FPU nebol zaradený do legislatívneho plánu úloh z dôvodu, že sa vedenie ministerstva kultúry po zvážení všetkých argumentov rozhodlo, že fondy nebude zlučovať," dodala Bačinská.



Ministerstvo v predchádzajúcich týždňoch tento krok avizovalo, upozornilo zároveň, že i keď k zlúčeniu fondov nepríde, rezort nástojí na ich reforme.