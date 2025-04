Rezort kultúry: Zdržanie v dotáciách spôsobila nečinnosť vedenia FPU

Bratislava 11. apríla (TASR) - Zdržanie v rozhodovaní o dotáciách spôsobilo vedenie Fondu na podporu umenia (FPU) svojou nečinnosťou, tvrdí Ministerstvo kultúry (MK) SR. Poukázalo na to, že riaditeľ fondu Róbert Špoták predkladal Rade FPU osoby na voľbu do odborných komisií bez dodržania zákonných postupov, v dôsledku čoho ich nemohla vymenovať. Dotácie pre folklórne podujatia tak podľa MK nemohli byť vyhodnotené. Predseda Rady FPU Matúš Oľha preto v piatok vyzval Špotáka o zabezpečenie sprístupnenia projektov. O prerozdelení financií pre folklórne festivaly by mala rada rokovať 16. apríla. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu Petra Bačinská.



„Rada FPU uviedla, že riaditeľ FPU navrhoval osoby, ktoré už v minulosti pôsobili v odborných komisiách; tieto osoby neboli v zmysle zákona opätovne navrhnuté oprávnenými subjektmi. Zároveň FPU vo veci predložených kandidátov nedisponoval ich aktuálnymi životopismi, respektíve nebol náležite zdokladovaný aktívny výkon ich činnosti v oblasti kultúry,“ ozrejmilo ministerstvo s tým, že členovia Rady FPU viackrát upozorňovali na porušovanie zákona, vnútorných predpisov a pravidiel transparentnosti.



Rada FPU zároveň poukázala na okolnosti týkajúce sa programu k folklórnym festivalom, o ktorom sa malo podľa zákonnej lehoty rozhodnúť v marci. „Na rokovaní Rady Fondu na podporu umenia dňa 18. decembra 2024 bola zvolená odborná komisia. Následne od tohto termínu riaditeľ fondu, pán Špoták, opakovane upozorňoval Radu FPU, že odborná komisia môže byť v konflikte záujmov a nemôže zasadnúť. Zákon pritom jasne stanovuje, že Rada FPU môže voliť členov odborných komisií len z osôb, ktoré jej na rokovanie predloží riaditeľ fondu. Keďže pán Špoták na rokovania Rady FPU nepredložil žiadnych nových kandidátov okrem tzv. ‚recyklovaných‘ osôb z minulosti, rada nemohla konať bez toho, aby sa sama nedopustila porušenia zákona,“ vysvetlilo ministerstvo.



Rada podľa jeho slov požiadala Špotáka, aby situáciu riešil. „Namiesto aktívneho postupu zamestnanci fondu venovali pozornosť verejným protestom, čiže namiesto toho, aby zabezpečovali riadne fungovanie systému podpory. Výsledkom je aktuálny stav v oblasti folklórnych podujatí, kde projekty nemôžu byť vyhodnotené, čo má za následok oneskorenie rozhodovania o dotáciách. Napriek tomu sú z tejto situácie neprávom obviňovaní členovia Rady FPU, hoci ide najmä o dôsledok nečinnosti samotného riaditeľa FPU,“ poznamenal rezort kultúry.



Predseda Rady FPU preto v piatok vyzval Špotáka o zabezpečenie sprístupnenia projektov k tomuto programu. „Zároveň vyzval, aby odborná komisia zasadala a aby boli súbežne Rade FPU sprístupnené všetky projekty s cieľom rozdelenia financií, a to do termínu 15. apríla. Rada FPU bude o prostriedkoch rokovať dňa 16. apríla,“ ozrejmilo MK.



Rada FPU upozornila aj na iné nedostatky vo fungovaní fondu. Napríklad, že zápisnice zo zasadnutí rady boli zverejňované bez jej vedomia a odsúhlasenia, čím boli porušené základné pravidlá transparentnosti. Problematická mala byť aj komunikácia smerom k verejnosti prostredníctvom platforiem, kde sa mali zverejňovať skreslené alebo nepravdivé informácie. „Tieto konania vyvolali pochybnosti o nestrannosti FPU a otvorili priestor pre šírenie zavádzajúcich informácií o fungovaní Fondu na podporu umenia,“ dodalo ministerstvo.



Rezort aktuálne analyzuje všetky dostupné podklady a v spolupráci s Radou FPU a odbornými útvarmi zabezpečuje, aby rozhodovanie o pridelení dotácií prebiehalo zákonným, odborným a transparentným spôsobom.