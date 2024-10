Rezort kultúry: Zákon o štátnom jazyku nie je namierený proti menšinám

Bratislava 17. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR tvrdí, že pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku v žiadnom prípade nie je namierená proti menšinám. Legislatívne úpravy neobmedzia používanie jazykov národnostných menšín. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa v stredu (16. 10.) stretla s Györgym Gyimesim, aby zákon prediskutovali. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská.



"Opäť sme v situácii, keď chce istá časť verejnosti, za výraznej podpory opozície, hrotiť situáciu a vzbudzovať vášne v súvislosti s národnostnou otázkou. Som preto veľmi rada, že György Gyimesi na stretnutí akceptoval naše argumenty a dôvody potreby novelizácie zákona o štátnom jazyku. Je z nich totiž zrejmé, že nejde o žiadny útok na akúkoľvek národnostnú menšinu, ale výhradne o ochranu nášho štátneho jazyka," uviedla Šimkovičová s tým, že stretnutie zorganizoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



Gyimesi si myslí, že ministerstvo kultúry dolaďuje návrh novely, aby sa národnostných menšín negatívne nedotkol. Mal by im, naopak, poskytnúť dostatočnú ochranu pred rozširujúcim sa vplyvom amerikanizmov.



Rezort zdôraznil, že pokuty za porušenie jazykového zákona sa nebudú týkať fyzických osôb. To isté podľa neho platí aj pre dohľad nad dodržiavaním legislatívy.



Zámer novelizovať jazykový zákon v stredu kritizovali predstavitelia opozičnej SaS aj predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum Zsolt Simon. Vyhlásili, že návrh je namierený proti maďarskej menšine, a obávajú sa zavedenia pokút pre fyzické osoby.



Ministerstvo kultúry SR argumentuje, že potreba zákon novelizovať vyplynula z aplikačnej praxe. Cieľom by malo byť upevnenie postavenia štátneho jazyka či zabezpečenie účinného štátneho dohľadu. Tvrdí, že niektoré ustanovenia zákona boli doteraz opakovane porušované tými istými osobami, čo bolo spôsobené nízkymi sadzbami pokút a obmedzenými kompetenciami orgánu dohľadu.