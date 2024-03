Rezort kultúry:Slovensko a Maďarsko chcú posilniť spoluprácu v kultúre

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovensko a Maďarsko by chceli posilniť spoluprácu v oblasti kultúry. Zhodli sa na tom ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a maďarský veľvyslanec na Slovensku Csaba Balogh na štvrtkovom stretnutí. Obaja vyjadrili vôľu vrátiť sa k spoločnému ročnému plánovaniu spolupráce v oblasti kultúry. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu Petra Bačinská.



Maďarský veľvyslanec vyzdvihol dlhotrvajúcu a výbornú spoluprácu so Štátnou filharmóniou Košice a Národným divadlom v Košiciach. Ako uviedol, maďarské veľvyslanectvo je v úzkom kontakte so všetkými hlavnými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku. Poukázal aj na dobre fungujúcu spoluprácu galérií, hlavne v oblasti moderného umenia.



"Vnímame však, že chýba dialóg ministerstiev kultúry na najvyššej a expertnej úrovni v oblasti kultúry," poznamenal Balogh. Podobne to vníma aj Šimkovičová. Spoluprácu však chcú rozvíjať. Dohodli sa na podpore činnosti existujúcich a vzniku nových zmiešaných expertných skupín, ktoré budú pôsobiť v rôznych kultúrnych oblastiach. Zhodli sa aj na tom, že veľký problém oboch krajín je v súčasnosti nedostatočná úroveň národnej identity mladých ľudí.



Balogh pozval Šimkovičovú do Budapešti na stretnutie s maďarským ministrom kultúry a inovácií Jánosom Csákom.