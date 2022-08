Rezort kultúry podporí 15 projektov s účasťou MRK

Bratislava 12. augusta (TASR) – V prvom kole dotačnej výzvy na podporu obnovy hradov so zapojením príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (MRK) podporí Ministerstvo kultúry (MK) SR 15 projektov. "Realizácia predložených projektov by mala vytvoriť približne 260 pracovných miest," oznámil rezort, ktorý zároveň potvrdil, že chystá aj druhé kolo dotačnej výzvy.



"Prostredníctvom národného projektu pomôžeme nielen obnove pamiatok, ale podporíme tiež domáci i zahraničný turizmus a regiónom pomôžeme po kultúrnej, finančnej i sociálnej stránke," zdôraznila v tejto súvislosti ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



Hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová spresnila, že v prvom kole výzvy boli podporené národné kultúrne pamiatky Hrad Modrý Kameň, Hrad Markušovce, Hrad Revište, Hrad Šariš, Soľnohrad (Zbojnícky hrad), Hrad Sokoľ, Hrad Divín, Hrad Slanec, Hrad Brekov, Holumnický hrad, Hrad Čičva, Kláštor Kartuziánov, Hrad Šášov, Kláštor Paulínov/kostol ruina a Kláštor premonštrátov Bzovík.



Celkovo sa do stanovej lehoty (27. 7.) prihlásili žiadatelia s 19 projektami. Obnovy pamiatok v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji sa týkalo zhodne po šesť žiadostí, jeden projekt sa týkal realizácie na území Trenčianskeho kraja. "V zaslaných žiadostiach mali zastúpenie okresy Prešov, Žarnovica, Košice-okolie, Revúca, Spišská Nová Ves, Krupina, Humenné, Michalovce, Kežmarok, Sabinov, Veľký Krtíš, Rožňava, Žiar nad Hronom a Piešťany," konkretizovala Viciaňová.



Národný projekt "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva" je pokračovaním dlhoročnej iniciatívy obnovy hradov so zameraním na podporu nezamestnaných, ktorá fungovala od roku 2011 v spolupráci s ministerstvom práce.



V programe je alokovaných 8,2 milióna eur, prostriedky slúžia na refundáciu miezd a odvodov pracovníkov, ktorí budú pomáhať pri obnove kultúrneho dedičstva. Zdroje pochádzajú z nevyčerpaných eurofondov. Podmienkou na čerpanie dotácií je, aby minimálne 60 percent zamestnaných pochádzalo z prostredia MRK. Oprávnenými žiadateľmi sú napríklad samosprávy, mimovládne organizácie či cirkevné právnické osoby, ktoré obnovujú kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v katastri obcí zaradených do Atlasu rómskych komunít.



Podporené projekty musia byť zrealizované v období od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 s možnosťou predĺženia do 31. októbra 2023 v prípade dostupnej alokácie. Žiadatelia teda majú možnosť spätnej refundácie oprávnených výdavkov.



O vyhlásení druhého kola dotačnej výzvy bude MK informovať na svojom webe.