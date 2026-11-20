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Rezort: Možnosť podnikania policajtov či hasičov dlhodobo pripravujeme
SaS v piatok predstavila legislatívny zámer umožniť policajtom, hasičom, horským záchranárom či príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže zakladať svoje firmy či živnosti a podnikať.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Možnosť založiť si svoje podnikanie pre policajtov, hasičov a iných príslušníkov záchranných zložiek ministerstvo vnútra dlhodobo pripravuje. Rezort pracuje spolu s tímom odborníkov na legislatívnom návrhu. V reakcii na ohlásený legislatívny návrh z dielne opozičnej SaS, ktorý by takéto podnikanie mohol umožniť, to uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
„Populistické prevzatie témy, na ktorej ministerstvo pracuje, ešte nezaručuje kvalitnú legislatívu ani pravidlá, ktoré budú fungovať v praxi. Tie si vyžadujú odbornú prípravu a dôsledné posúdenie dosahov na výkon služby,“ vyhlásil Neumann.
Strane odkázal, že bezpečnosť nie je „eseročka“ ani živnosť. Zmeny bez riadneho vyhodnotenia vplyvov legislatívy by boli experimentom. „Možnosť podnikania môže rozšíriť zárobkové možnosti príslušníkov. Sama o sebe však nezabezpečí stabilizáciu zborov, primerané odmeňovanie ani dostatok pripravených a oddýchnutých policajtov a hasičov v službe,“ zdôraznil.
SaS v piatok predstavila legislatívny zámer umožniť policajtom, hasičom, horským záchranárom či príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže zakladať svoje firmy či živnosti a podnikať. V piatok o tom informoval poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS). Poslanec Marián Viskupič (SaS) by to považoval za krok, ktorý by pomohol aj štátu.
„Populistické prevzatie témy, na ktorej ministerstvo pracuje, ešte nezaručuje kvalitnú legislatívu ani pravidlá, ktoré budú fungovať v praxi. Tie si vyžadujú odbornú prípravu a dôsledné posúdenie dosahov na výkon služby,“ vyhlásil Neumann.
Strane odkázal, že bezpečnosť nie je „eseročka“ ani živnosť. Zmeny bez riadneho vyhodnotenia vplyvov legislatívy by boli experimentom. „Možnosť podnikania môže rozšíriť zárobkové možnosti príslušníkov. Sama o sebe však nezabezpečí stabilizáciu zborov, primerané odmeňovanie ani dostatok pripravených a oddýchnutých policajtov a hasičov v službe,“ zdôraznil.
SaS v piatok predstavila legislatívny zámer umožniť policajtom, hasičom, horským záchranárom či príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže zakladať svoje firmy či živnosti a podnikať. V piatok o tom informoval poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS). Poslanec Marián Viskupič (SaS) by to považoval za krok, ktorý by pomohol aj štátu.