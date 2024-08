Rezort: Návštevníci Zanzibaru budú od októbra potrebovať poistenie

Bratislava 29. augusta (TASR) - Od 1. októbra budú všetci zahraniční návštevníci Zanzibaru povinní uzavrieť cestovné poistenie (do 92 dní pobytu na ostrovoch) v poisťovni Zanzibar Insurance Corporation. Prichádzajúcim návštevníkom bez povinného cestovného poistenia môže byť vstup na Zanzibar zamietnutý. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.



"Je nevyhnutné, aby si všetci cestujúci zahraniční návštevníci zabezpečili cestovné poistenie, a to len od Zanzibar Insurance Corporation, prostredníctvom QR kódu, ktorý im bude poskytnutý pred odchodom na cestu na Zanzibar. Nedodržanie tejto povinnej požiadavky môže mať za následok zamietnutie vstupu," upozornilo.



Potvrdenie s QR kódom je následne potrebné predložiť pri prílete na imigračnom oddelení na zanzibarskom letisku spolu s turistickými vízami. "Predmetné poistenie poskytuje komplexné krytie pre rôzne núdzové situácie vrátane repatriácie, evakuácie a ďalších súvisiacich nepredvídaných udalostí," doplnilo ministerstvo.



Táto požiadavka sa podľa rezortu zavádza s cieľom zaistiť bezpečnosť a pohodu všetkých cudzincov a zmierniť akékoľvek možné riziko spojené s ich cestou na ostrov.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nairobi (+254 (0) 11 32 38 442) alebo v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 h Konzulárne informačné centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).