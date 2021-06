Rezort neeviduje Slovákov medzi zranenými a obeťami silných búrok v ČR

Bratislava 25. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) zatiaľ nemá informácie o tom, že by medzi zranenými alebo obeťami štvrtkových silných búrok v Českej republike mali byť slovenskí občania. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga, ktorý zároveň dodal, že ministerstvo je v kontakte s miestnymi úradmi.



Ministerstvo zdravotníctva SR už informovalo, že Slovenská republika vyslala do Česka sedem sanitiek. Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená prijať pacientov "podľa požiadaviek českej strany". Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) SR oznámil, že slovenskí hasiči sú takisto pripravení pomôcť Českej republike. "V tejto súvislosti boli na hasičskú stanicu do Kútov presunutí hasiči z Bratislavy a Trnavy," píše HAZZ



Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali obete na životoch a približne 150 zranených. Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice.